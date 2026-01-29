Митці бойкотують Центр Кеннеді після перейменування закладу на честь Дональда Трампа

Американський композитор-мінімаліст Філіп Гласс скасував світову прем’єру своєї Симфонії № 15 «Лінкольн», заплановану на червень у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні.

У своїй заяві композитор пояснив, що твір присвячений постаті Авраама Лінкольна, а нинішній курс і цінності Кеннеді-центру, за його словами, не відповідають ідеям, закладеним у симфонії.

«Симфонія № 15 — це музичний портрет Авраама Лінкольна. Цінності, які сьогодні репрезентує Центр Кеннеді, суперечать її посланню, тому я вважаю за необхідне відкликати прем’єру за нинішнього керівництва закладу», — заявив Гласс.

У зв’язку з цим композитор також скасував виступ за участю оперного співака Закарі Джеймса.

У Національному симфонічному оркестрі США зазначили, що з повагою ставляться до Філіпа Гласса, однак були здивовані, дізнавшись про його рішення зі ЗМІ. Попри це оркестр планує й надалі співпрацювати з перейменованим Центром Трампа-Кеннеді.

Адміністрація мистецького закладу також висловила жаль через відмову композитора, наголосивши, що не вважає за доцільне поєднувати мистецтво з політикою.

Раніше про припинення виступів у центрі оголосила Вашингтонська національна опера, яка працювала на цій сцені понад 50 років. Скасування заходів почалися після рішення ради директорів змінити назву установи на «Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Дж. Трампа та Джона Ф. Кеннеді».

Після інавгурації Дональд Трамп провів масштабну реорганізацію центру, розпустив наглядову раду та усунув її керівництво. Згодом сам президент очолив заклад.

Хто такий Філіп Гласс

Філіп Гласс народився 31 січня 1937 року в родині єврейських емігрантів із Литви. Його батько володів крамницею платівок, що сформувало ранній інтерес майбутнього композитора до музики. Освіту він здобував в Університеті Чикаго та Джульярдській школі музики.

Світову славу Гласс отримав після прем’єри опери «Ейнштейн на пляжі» у 1976 році на фестивалі в Авіньйоні. Композитор є автором музики до понад 50 фільмів, зокрема «Шоу Трумана», «Кундун», «Ілюзіоніст» та «Годинник», і тричі номінувався на премію «Оскар».

Його творчість зазвичай відносять до мінімалізму або репетативної музики — стилю, що базується на повторюваних музичних структурах із поступовими, майже непомітними змінами.

