Стармер і Сі в Пекіні заявили про намір розвивати стратегічне партнерство та домовилися про нові угоди

29 січня в Китаї відбулася зустріч прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з головою КНР Сі Цзіньпіном. За підсумками переговорів сторони анонсували підписання низки домовленостей, що охоплюють питання митної політики, економічної співпраці та візового режиму, повідомляють Reuters і The Guardian.

Кір Стармер заявив у соціальних мережах, що під час переговорів у Пекіні сторони підтвердили спільне прагнення до формування довгострокового стратегічного партнерства. За його словами, таке співробітництво має бути взаємовигідним і водночас передбачати відкритий діалог щодо спірних питань.

Британський прем’єр також наголосив на необхідності «виважених» і прагматичних відносин із Китаєм, назвавши Сі Цзіньпіна лідером, з яким можливо вести конструктивний бізнес-діалог.

Після зустрічі китайська сторона заявила про готовність «активно розглянути» запровадження безвізового режиму для громадян Великої Британії. Стармер уточнив, що йдеться про можливість перебування британців у КНР без візи до 30 днів.

Окрім цього, Лондон і Пекін досягли домовленостей щодо зниження мит на британський віскі.

У межах чотириденного візиту до Китаю Кір Стармер провів із Сі Цзіньпіном близько трьох годин під час офіційних переговорів і спільного обіду. Як зазначається, окрім політичних та економічних тем, лідери також говорили про футбол і творчість Вільяма Шекспіра.

Візит відбувся на тлі зростаючого занепокоєння в Європі через можливе загострення торговельних відносин зі США, зокрема через митні погрози Дональда Трампа та ситуацію навколо Гренландії. Раніше до Китаю з аналогічним візитом вирушив і прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який підписав з Пекіном угоду про скасування торговельних бар’єрів. У відповідь Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на канадський імпорт.