Вартість пального сьогодні: актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз

Станом на 30 січня середня ціна бензину марки А-95 в Україні становить 60,36 грн за літр. Такі дані оприлюднило видання Еспресо.TV з посиланням на аналітику фінансового порталу «Мінфін».

У середньому на українських АЗС сьогодні діють такі розцінки на пальне:

А-95 преміум — 65,06 грн/л

А-95 — 60,36 грн/л

А-92 — 58,75 грн/л

Дизельне пальне — 59,93 грн/л

Автогаз (LPG) — 38,33 грн/л

Де пальне найдешевше, а де — найдорожче

За інформацією порталу «Мінфін», бензин А-95 преміум доступний у більшості мереж автозаправних станцій у регіонах, що перебувають під контролем України. Найнижчу середню ціну зафіксовано в мережі ZOG у Запорізькій області — 57,00 грн/л. Найвищу — у мережі «Автотранс» на Полтавщині, де літр коштує 69,98 грн. У Луганській області цей вид бензину на заправках відсутній.

Звичайний А-95 можна придбати в усіх областях, окрім Луганської. Найвигідніша ціна — 51,00 грн/л у мережі ZOG. Найдорожче пальне цієї марки продає мережа SOCAR — 64,28 грн/л (АЗС працюють у Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській та Черкаській областях).

Бензин А-92 також відсутній на Луганщині. В інших регіонах найнижчу ціну пропонує ZOG — 50,00 грн/л, тоді як найвищу встановлено в мережі KLO на Київщині — 61,99 грн/л.

Дизельне пальне продається майже на всіх АЗС країни, за винятком Луганської області. Найнижча вартість зафіксована у мережі «Фактор» на Житомирщині — 54,50 грн/л. Найдорожче дизель коштує 63,99 грн/л у мережах WOG (працює у багатьох областях) та Grand Petrol у Київській області.

Що буде з цінами на пальне у 2026 році

Із 1 січня 2026 року в Україні підвищилися ставки акцизного податку на пальне. Якщо торік акциз становив 271,7 євро на бензин, 215,7 євро на дизель і 173 євро на автогаз, то тепер він зріс до:

300,8 євро — на бензин

253,8 євро — на дизельне пальне

198 євро — на LPG

Підвищення передбачене законом, ухваленим у 2024 році, який поступово наближує українську систему оподаткування пального до європейських стандартів. Згідно з документом, акцизи зростатимуть щороку до 2028 року, коли ставки мають сягнути 359 євро на бензин, 330 євро на дизель і 250 євро на газ.

Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що зростання податків не обов’язково призведе до підвищення цін на стелах АЗС.

За його словами, здешевлення нафти та нафтопродуктів на світових ринках останнім часом зменшило закупівельну вартість пального, що може компенсувати підвищення акцизу. Це, зокрема, стосується мереж середнього та вищого цінового сегмента. Водночас у бюджетних мережах вартість може зрости приблизно на 1,5 грн/л.

Інша ситуація, за словами експерта, з автогазом: там немає достатнього запасу міцності для стримування цін, тому LPG може подорожчати орієнтовно на 1–1,2 грн/л.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що з початку 2026 року частка податків у ціні пального становитиме близько 42% для дизеля, 44% для бензину та 47% для автогазу.

За його підрахунками, якщо літр преміального А-95 коштує 63 грн, то майже 28 грн із цієї суми споживач сплачує у вигляді податків. Окрім того, він звернув увагу на роздрібну націнку: у 2025 році в преміальних мережах вона в середньому складала 10–12 грн/л і, на його думку, була завищеною щонайменше на 5 грн через ринкову концентрацію.