ДБР викрило на Черкащині схему продажу змін у військовому обліку за $10 тисяч

У Черкаській області працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців територіального центру комплектування та колишнього керівника кадрового підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, які за грошову винагороду втручалися в електронний реєстр військовозобов’язаних.

Як повідомили в ДБР, до незаконної схеми були причетні двоє керівників і оператор одного з районних ТЦК та СП, а також ексочільник кадрового підрозділу Сухопутних військ. За даними слідства, вони безпідставно змінювали інформацію в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зокрема, посадовці незаконно ставили чоловіків на військовий облік або знімали з нього, що давало змогу оформлювати відстрочки та уникати мобілізації. За оперативною інформацією, вартість такої «послуги» становила 10 тисяч доларів США.

Слідчі встановили, що в такий спосіб були змінені дані щонайменше щодо 48 осіб.

Чотирьом фігурантам справи повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України). У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.