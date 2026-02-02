У січні держбюджет недоотримав близько 8% запланованих податкових надходжень

У січні надходження податків до державного бюджету виявилися майже на 8% нижчими за прогноз Державної податкової служби.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, у січні 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло 79,4 млрд грн податків і зборів, адміністрування яких здійснює ДПС. Це становить 91,8% від запланованого показника.

Карнаух зазначила, що початок року був складним через відключення електроенергії та тепла, а також постійні ворожі обстріли. Водночас вона підкреслила, що український бізнес попри труднощі продовжує сумлінно сплачувати податки.

У січні також зафіксовано рекордний обсяг відшкодування ПДВ — 24,3 млрд грн. Для порівняння, торік середній щомісячний показник становив близько 15 млрд грн. Загальна сума сплаченого ПДВ сягнула 58,9 млрд грн.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 29,2 млрд грн, податку на прибуток підприємств — 3,3 млрд грн, акцизного податку з вироблених та імпортованих товарів — 7,3 млрд грн, рентних платежів — 4,1 млрд грн. Інші платежі забезпечили ще 0,9 млрд грн.

Очільниця податкової служби додала, що наслідки російської військової агресії позначаються на роботі ключових галузей економіки, що впливає і на податкові надходження. За її словами, завдання ДПС — підтримати бізнес, який працює на економіку країни та наповнення бюджету.