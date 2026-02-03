«  
Потужна масована атака РФ — понад 450 безпілотників і 70 ракет

Росія здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по Україні, уражено енергетичну інфраструктуру, зокрема у Києві, Харкові, Одеській області. Пошкоджено житлові будинки, історичні об’єкти, понад 1000 будинків залишилися без тепла в умовах сильного морозу. Є поранені.
За даними Офісу Президента, основними цілями обстрілу стали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові райони та критично важливі комунікації. Сильні вибухи та повітряні тривоги лунали у Києві, Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій областях. Частина регіонів залишилась без світла і тепла під час рекордно низьких зимових морозів.
Попередньо відомо про дев’ять поранених цивільних та значні матеріальні збитки. У столиці від ударів загорілися багатоповерхівки, були пошкоджені дитячі садки та інші будівлі. На місцях працюють рятувальники та енергетичні служби, які ліквідовують наслідки ударів.

Февраль 3rd, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

