У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття: підозри оголосили матері та посадовиці

У Кривому Розі правоохоронці розслідують смерть чотирирічної дитини, яка, за даними слідства, зазнавала систематичного насильства з боку матері та її співмешканця. Хлопчик помер від отриманих травм — на його тілі виявили численні ушкодження.

Про підозри повідомили в Офісі генерального прокурора та Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, дитина протягом кількох днів піддавалася жорстокому побиттю. Її били руками, ногами та предметами. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті став травматичний шок, спричинений сильним болем.

У хлопчика зафіксували десятки забоїв, тяжку черепно-мозкову травму, вивих плеча та перелом зап’ястя.

Правоохоронці наголосили, що дитина зазнавала страждань упродовж останніх днів життя, а відповідальні за її захист дорослі не втрутилися вчасно.

Матері та її співмешканцю вже скерували до суду обвинувальний акт. Їм інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Окремо слідчі встановили, що про складні умови в родині було відомо працівникам служби у справах дітей, однак належних заходів для захисту хлопчика не вжили.

У зв’язку з цим посадовиці, відповідальній за контроль умов проживання дитини, оголосили підозру за службову недбалість, що призвела до загибелі малолітнього (ч. 3 ст. 367 КК України). Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі або штраф. Її також відсторонили від посади.

Крім того, правоохоронці нагадали про інший випадок на Львівщині, де з родини вилучили сімох дітей, а у шестимісячного немовляти виявили низку серйозних захворювань.