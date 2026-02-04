У ЗСУ сформували окреме командування безпілотних систем ППО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив про створення нового командування безпілотних систем протиповітряної оборони.

Про це він повідомив після доповідей щодо результативності знищення дронів-камікадзе типу «Шахед» різними видами безпілотників-перехоплювачів.

За словами Сирського, російські війська щоденно застосовують ударні БПЛА, атакуючи цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури. Він наголосив, що ключове завдання ЗСУ — захист повітряного простору над українськими містами та селами.

Головком зазначив, що у січні високу ефективність у перехопленні ворожих дронів показали засоби українського виробництва. Також спостерігається позитивна динаміка у формуванні нових підрозділів дронів-перехоплювачів та підготовці додаткових екіпажів.

За його словами, вже сотні екіпажів безпілотних авіаційних комплексів передані в оперативне підпорядкування угрупованню Повітряних сил і виконують завдання на кількох рубежах перехоплення. Паралельно триває посилення антидронового захисту важливих адміністративних центрів у прифронтових областях.

Сирський підкреслив, що так звана «мала ППО» є одним із найбільш динамічних і технологічних напрямів сучасної війни, тому рішення в цій сфері мають ухвалюватися швидко та нестандартно.

Він також уточнив, що до командного складу Повітряних сил відрядили досвідчених офіцерів із бойовою практикою. Вони подали конкретні пропозиції щодо розвитку напрямку безпілотної ППО, на основі яких уже прийнято відповідні управлінські рішення.