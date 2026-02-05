Кабмін оновив склад заступників міністра оборони

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про оновлення складу заступників у Міністерстві оборони. Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров.

У четвер, 5 лютого, уряд призначив на нові посади трьох посадовців: першим заступником міністра став Олексій Вискуб

Олексій Вискуб із 2019 року обіймав посаду першого заступника міністра цифрової трансформації. Він опікувався розвитком порталу «Дія», модернізацією державних сервісів і спрощенням бюрократичних процедур. Після початку повномасштабної війни був залучений до військових проєктів Мінцифри, зокрема «Армії дронів», програм є-Бали та «Лінії дронів», розвитку дронових підрозділів і систем малої протиповітряної оборони. У Міноборони він відповідатиме за реалізацію ключових проєктів, спрямованих на досягнення цілей у війні.

заступник — Іван Гаврилюк

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк раніше вже працював першим заступником міністра оборони та був радником командувача Сил логістики ЗСУ. Він має багаторічний досвід роботи в оборонній сфері та займатиметься посиленням логістичних процесів і підвищенням ефективності забезпечення війська.

а за напрямом європейської інтеграції — Сергій Боєв.

Сергій Боєв до цього працював у міжнародному консалтингу та займався залученням партнерів до українського оборонно-промислового комплексу. У 2024 році він відповідав у Міноборони за взаємодію з міжнародними партнерами. На новій посаді зосередиться на розвитку співпраці з ЄС, НАТО та іншими державами, а також на залученні безпекової допомоги й фінансування.

Водночас свої посади зберегли заступник із питань формування військ і соціального забезпечення Євген Мойсюк, заступник із розвитку інновацій на фронті Юрій Мироненко та заступниця з цифровізації й цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Федоров зазначив, що трансформація Міністерства оборони триває, і відомство має стати більш ефективною структурою, здатною реалізовувати поставлені завдання.

Раніше, 22 січня, уряд оприлюднив розпорядження про звільнення п’ятьох заступників міністра оборони. Серед них — Ганна Гвоздяр, Володимир Заверуха, Анатолій Клочко, Олександр Козенко та Микола Шевцов.