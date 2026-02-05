США та Росія погодилися відновити контакти між військовими

Сполучені Штати та Росія досягли домовленості про відновлення військового діалогу на високому рівні.

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США за підсумками зустрічі в Абу-Дабі, передає «Європейська правда».

У командуванні зазначили, що цей канал зв’язку був перерваний восени 2021 року — напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення про поновлення контактів ухвалили після перемовин у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, де відбулася зустріч командувача Європейського командування ЗС США генерала Алексуса Гринкевича з військовими представниками Росії та України.

У заяві наголосили, що збереження прямих контактів між військовими є важливим чинником глобальної стабільності та миру, адже сприяє прозорості, зниженню напруженості та запобіганню ескалації.

Очікується, що відновлений канал забезпечить постійну комунікацію між сторонами на тлі подальших зусиль, спрямованих на досягнення тривалого миру.