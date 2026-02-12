Курс валют на 12 лютого: актуальні ціни долара та євро на готівковому ринку

У четвер, 12 лютого, середній курс долара на готівковому ринку України становить близько 43,15 грн, тоді як євро продають у середньому по 51,40 грн. Про це свідчать дані фінансового порталу «Мінфін».

Ситуація з доларом

Станом на 16:20 американську валюту в середньому купують по 43,05 грн і продають по 43,15 грн. В обмінних пунктах курс долара коливається в тих самих межах — купівля по 43,05 грн, продаж по 43,15 грн.

У приватних обмінників долар продають у середньому по 43,15 грн, а купують по 43,13 грн. Банки встановили ширший коридор: середній курс купівлі становить 42,77 грн, продажу — 43,30 грн.

Курс євро

Європейську валюту на готівковому ринку в середньому купують по 51,25 грн, а продають по 51,45 грн. В обмінниках ціни аналогічні: купівля — 51,25 грн, продаж — 51,45 грн.

У приватних обмінників євро продають у середньому по 51,40 грн, а купують по 51,29 грн. Банківські установи пропонують курс у межах 50,85 грн за купівлю та 51,50 грн за продаж.

Офіційний курс НБУ та банків

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,03 грн, євро — 51,21 грн.

У ПриватБанку долар купують по 42,59 грн і продають по 43,19 грн. Курс євро в установі становить 50,45 грн на купівлю та 51,45 грн на продаж.

Інші валюти

За курсом НБУ польський злотий коштує 12,15 грн. В обмінниках його купують у середньому по 12,15 грн і продають по 12,25 грн.

Молдовський лей за офіційним курсом становить 2,54 грн, тоді як в обмінниках його купують по 2,46 грн, а продають по 2,65 грн.

Румунський лей за курсом НБУ коштує 10,06 грн, у готівковому сегменті — близько 9,62 грн у купівлі та 10,00 грн у продажу.

Чеська крона за офіційним курсом оцінюється в 2,11 грн, а в обмінниках — у середньому 1,97 грн на купівлю та 2,10 грн на продаж.

Прогноз на 2026 рік

У державному бюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,7. Водночас економіст Олег Пендзин вважає, що Нацбанк не допустить різкої девальвації гривні.

За його словами, у лютому, після надходження першої частини європейської фінансової допомоги, регулятор матиме можливість стримувати зростання курсу долара. Він прогнозує відносну стабілізацію курсу поблизу позначки 42,5 грн за долар із незначними коливаннями.

Пендзин також нагадав, що міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року досягли рекордних $57,23 млрд. Ключовим чинником їх зростання є конвертація міжнародної фінансової допомоги в гривню, а також умови співпраці з МВФ, які передбачають поступове послаблення національної валюти.

Водночас, за словами експерта, завдання НБУ полягає у пошуку балансу між наповненням бюджету та стримуванням інфляції, адже надмірне ослаблення гривні здорожчує імпорт і посилює інфляційний тиск.