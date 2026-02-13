«  
Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні пройде у Женеві, – Пєсков

Речник російського лідера Дмитро Пєсков повідомив, що черговий етап переговорів між Україною, Росією та США запланований на 17–18 лютого в Женеві. Про це інформує російська державна агенція ТАСС.

Дмитрий Песков – Обращаюсь к моим украинским собеседникам и хочу напомнить, что Украина теряет территории, и так будет продолжаться - 1TV

За словами Пєскова, зустріч відбудеться у тристоронньому форматі — за участі представників Росії, США та України. Російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.

Водночас, як пише РИА Новости з посиланням на власні джерела, спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв може найближчим часом провести окремі переговори з американською стороною у Женеві.

Зазначається, що Дмитрієв відповідає за економічний напрям у межах російсько-американської робочої групи та зосереджений на відновленні відносин між двома країнами. Водночас він не входитиме до складу російської делегації, яка братиме участь у тристоронніх переговорах з Україною.

Февраль 13th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

