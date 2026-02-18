Гуманітарні генератори живили ресторани та автомийку — Офіс Генерального прокурора

В Одеській та Миколаївській областях правоохоронці викрили факти незаконного використання гуманітарної допомоги — як у сфері комунальної інфраструктури, так і серед військових.

Справa в Одесі

До суду передано обвинувальний акт щодо колишнього директора КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство», а також ексголовного інженера і механіка.

За даними слідства, наприкінці 2022 року підприємство отримало чотири генератори потужністю від 5,4 до 165 кВт як гуманітарну допомогу для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури. Втім, уже на початку 2023 року керівництво використало їх не за призначенням.

Зокрема, два дизельні генератори забезпечували електроенергією кафе та ресторан у центрі Одеси, ще два — приватний будинок і автомийку.

Збитки оцінюють у понад 2,2 млн грн. Колишньому директору та головному інженеру інкримінують розтрату майна (ч. 4, 5 ст. 191 КК України), а механіку — пособництво у вчиненні цього злочину.

Схема на Миколаївщині

У Миколаївській області військовослужбовець морської піхоти організував продаж автомобілів, ввезених у 2022–2024 роках як гуманітарна допомога.

Йдеться про чотири транспортні засоби: Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Terracan та Chrysler.

Два автомобілі підозрюваний виставив на продаж в інтернеті, ще два реалізував під контролем правоохоронців. Загальна сума оборудок становила 16,6 тис. доларів.

У лютому 2026 року чоловіка затримали. Йому інкримінують укладення правочинів щодо гуманітарних товарів із метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).