Нова пошта вийшла на ринок США

З 18 лютого Нова пошта офіційно розпочала роботу у Сполучених Штатах, уклавши партнерство з логістичною компанією UPS для здійснення міжнародних відправлень між країнами.

Про старт роботи повідомила пресслужба компанії.

США стали 17-ю країною за межами України, де представлена Нова пошта. Відтепер клієнти можуть надсилати документи та посилки вагою до 30 кг через понад 6 тисяч відділень UPS Store по всій території країни. Оформлення міжнародних відправлень доступне онлайн — через сайт або мобільний застосунок компанії. Орієнтовний термін доставки в Україну становить від 7 днів.

Співвласник групи компаній NOVA В’ячеслав Климов повідомив, що надалі компанія планує скоротити строки доставки до 5 днів, розширити послугу адресної доставки, а також відкрити франчайзингові відділення у найбільших містах США.