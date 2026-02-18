США можуть готувати масштабну операцію проти Ірану, — ЗМІ Весна наближається: у нацпарку «Синевир» прокинулися ведмеді » УКУ планує звести новий освітній центр на вулиці Козельницькій у Львові Український католицький університет планує збудувати у Львові новий освітній центр на вул. Козельницькій, неподалік університетського кампусу. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація. Йдеться про проєкт «Центр співпраці», який передбачає створення сучасного академічного простору з можливістю тимчасового проживання для учасників освітніх програм і викладачів. Відповідний меморандум університет підписав разом із Львівська міська рада, холдинговою компанією ЕКО-ДІМ та Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Новий центр планують використовувати для проведення короткострокових освітніх програм для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, підприємців, освітян і представників громадського сектору. Проєкт має посилити напрям освіти дорослих та розширити можливості університету у цій сфері. Ректор УКУ Тарас Добко зазначив, що університет має намір збільшити кількість короткотермінових програм та їхніх учасників, однак наразі відчуває нестачу приміщень для масштабування навчального процесу.