УКУ планує звести новий освітній центр на вулиці Козельницькій у Львові

Український католицький університет планує збудувати у Львові новий освітній центр на вул. Козельницькій, неподалік університетського кампусу.
Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.
Йдеться про проєкт «Центр співпраці», який передбачає створення сучасного академічного простору з можливістю тимчасового проживання для учасників освітніх програм і викладачів.
Відповідний меморандум університет підписав разом із Львівська міська рада, холдинговою компанією ЕКО-ДІМ та Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України.
Новий центр планують використовувати для проведення короткострокових освітніх програм для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, підприємців, освітян і представників громадського сектору. Проєкт має посилити напрям освіти дорослих та розширити можливості університету у цій сфері.
Ректор УКУ Тарас Добко зазначив, що університет має намір збільшити кількість короткотермінових програм та їхніх учасників, однак наразі відчуває нестачу приміщень для масштабування навчального процесу.
