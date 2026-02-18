«  
  »

УКУ планує звести новий освітній центр на вулиці Козельницькій у Львові

Український католицький університет планує збудувати у Львові новий освітній центр на вул. Козельницькій, неподалік університетського кампусу.

Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.

УКУ збудує освітній центр на вул. Козельницькій у Львові

Йдеться про проєкт «Центр співпраці», який передбачає створення сучасного академічного простору з можливістю тимчасового проживання для учасників освітніх програм і викладачів.

Відповідний меморандум університет підписав разом із Львівська міська рада, холдинговою компанією ЕКО-ДІМ та Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України.

Новий центр планують використовувати для проведення короткострокових освітніх програм для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, підприємців, освітян і представників громадського сектору. Проєкт має посилити напрям освіти дорослих та розширити можливості університету у цій сфері.

Ректор УКУ Тарас Добко зазначив, що університет має намір збільшити кількість короткотермінових програм та їхніх учасників, однак наразі відчуває нестачу приміщень для масштабування навчального процесу.

Февраль 18th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  