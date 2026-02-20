МВФ готується розглянути нову програму фінансування України на $8,1 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду найближчим часом планує розглянути нову кредитну програму для України обсягом 8,1 млрд доларів, повідомляє Reuters.

Передбачається, що після схвалення вона замінить чинну програму МВФ на 15,5 млрд доларів. У Фонді вважають, що фінансування допоможе Україні забезпечувати бюджетні видатки та підтримувати макроекономічну стабільність під час війни з Росією. За оцінками українського уряду, дефіцит бюджету в найближчі роки може наблизитися до 140 млрд доларів.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що Україна виконала попередні умови для подальшого розгляду програми — зокрема подала законопроєкт щодо трудового законодавства та ухвалила державний бюджет.

За її словами, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, не перевищить 2%. Після чотирьох років війни економіка перейшла до стабілізації, однак із повільнішими темпами розвитку та більшим бюджетним дефіцитом.

Козак також наголосила, що російське вторгнення продовжує завдавати значної шкоди населенню та економіці, а атаки по енергетичній і логістичній інфраструктурі порушують господарську діяльність.

Станом на січень близько 5 млн українців залишалися біженцями в Європі, а ще 3,7 млн осіб були внутрішньо переміщеними.

Водночас Світовий банк разом з урядом України та ЄС завершує нову оцінку вартості відновлення країни, яка, за попередніми очікуваннями, перевищить торішню оцінку у 524 млрд доларів.