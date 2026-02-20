Трамп доручив розсекретити урядові файли про НЛО та інопланетян: що відомо

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги світових медіа після заяви про необхідність розсекречення урядових файлів щодо НЛО та можливих інопланетних форм життя. Ця новина викликала широкий резонанс як серед прихильників теорій змови, так і серед наукової спільноти та експертів з національної безпеки.

За словами Трампа, американська громадськість має право знати правду про невпізнані літаючі об’єкти (НЛО), які десятиліттями фіксувалися військовими пілотами, радарами та супутниками. Він наголосив, що значна частина інформації досі перебуває під грифом “таємно” без достатніх підстав для такого рівня секретності.

Чому питання НЛО знову актуальне

Останніми роками тема НЛО повернулася у публічний простір після того, як Пентагон визнав існування UAP (Unidentified Aerial Phenomena) — повітряних об’єктів, природу яких неможливо пояснити наявними технологіями. У 2020–2023 роках Міністерство оборони США вже частково розсекретило відео з винищувачів ВМС, на яких зафіксовані аномальні об’єкти.

Ініціатива Трампа передбачає повний перегляд архівів ЦРУ, Пентагону та інших федеральних відомств, пов’язаних із дослідженнями НЛО, починаючи з середини ХХ століття. Йдеться, зокрема, про інцидент у Розуеллі, програму Project Blue Book та сучасні спостереження.

Чи йдеться про інопланетян

Попри гучні заголовки, експерти застерігають від передчасних висновків. Більшість науковців вважає, що НЛО не обов’язково мають позаземне походження. Серед можливих пояснень — експериментальні військові технології, оптичні ілюзії, атмосферні явища або дрони інших держав.

Водночас прихильники теорії існування інопланетян сподіваються, що розсекречені документи можуть містити свідчення контактів із позаземними цивілізаціями або інформацію про знайдені позаземні технології.

Політичний та суспільний контекст

Аналітики зазначають, що заява Трампа має і політичний підтекст. Тема прозорості влади, боротьби з “глибокою державою” та відкриття секретних архівів традиційно знаходить відгук серед його електорату. Водночас питання НЛО давно перестало бути маргінальним і обговорюється на рівні Конгресу США.

Якщо рішення про розсекречення буде реалізоване, це може стати одним із найбільших інформаційних відкриттів в історії США, яке змінить уявлення суспільства про безпеку, науку та місце людства у Всесвіті.

Що буде далі

Наразі конкретні терміни та обсяг документів, які планується оприлюднити, не визначені. Очікується, що процес відбуватиметься поетапно з урахуванням інтересів національної безпеки. Світова спільнота уважно стежить за розвитком подій, адже розсекречення файлів про НЛО та інопланетян може стати історичною подією.