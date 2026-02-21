Mikhail Zborovskiy: команды по типу Cosmobet – главный антикризисный актив

В моменты турбулентности лидеры часто совершают ошибку, концентрируясь исключительно на цифрах и оптимизации затрат, забывая о главном двигателе восстановления – человеческом капитале. Именно «сыгранность» команды определяет, станет ли кризис точкой распада или трамплином для рывка. Когда привычные алгоритмы перестают работать, на первый план выходит командная память и неформальные связи, которые удерживают систему от хаоса.

Тему управления наш спикер знает досконально. Mikhail Zborovskiy Cosmobet – бенефициар в прошлом, а сейчас независимый эксперт по стратегическому развитию iGaming продуктов.

Горизонтальные связи: важность быстрой обратной связи

В условиях кризиса традиционная вертикальная иерархия часто становится слишком медленной и неповоротливой. Mikhail Zborovskiy отмечает, что именно горизонтальные связи позволяют информации циркулировать без лишних согласований и бюрократических барьеров. Когда каждый член команды знает зону ответственности, коллеги доверяет его компетенциям, компания превращается в единый живой организм. Это создает эффект «коллективного иммунитета», где локальная проблема купируется усилиями специалистов на местах без ожидания команды сверху.

Такая структура взаимодействия особенно критична для iGaming-индустрии, где технологические и рыночные изменения происходят практически мгновенно. Mikhail Zborovskiy вспоминает Cosmobet: “Доверие внутри «сыгранной» команды позволяет делегировать ответственность за критические участки работы. Вместо того чтобы тратить время на бесконечные отчеты, сотрудники фокусируются на поиске решений. В результате наша скорость реакции на внешние вызовы возросла в разы!”

Необходимость «командной памяти»

Командная память – это накопленный опыт совместных побед и поражений, который позволяет коллективу действовать на уровне интуиции. Михаил подчеркивает, что в период стабилизации именно этот фактор становится катализатором ускорения, позволяя не тратить время на обучение и притирку. «Сыгранные» люди понимают друг друга с полуслова, что исключает искажение смыслов при передаче задач. Командная память работает как отлаженный программный код, где каждый модуль точно знает свои параметры входа и выхода. Что это дает на практике?

Интуитивное понимание ролей

Сокращение времени на онбординг.

Эффект полной синергии.

Чувство психологической безопасности.

Хранение «культурного кода».

Mikhail Zborovskiy: Cosmobet всегда инвестировал в сохранение коллектива, это осознанный выбор в пользу долгосрочного развития проектов и специалистов внутри них.

Эта память становится фундаментом, на котором строится новый этап роста после прохождения пика кризиса. Восстановление штата «с нуля» обходится бизнесу гораздо дороже, чем сохранение ядра проверенных сотрудников. Пока конкуренты будут тратить месяцы на формирование корпоративной культуры, «сыгранная» команда уже будет внедрять инновации и развивать рынок.