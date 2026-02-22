Поруч із резиденцією Трампа у Флориді застрелили чоловіка

Про це повідомив речник Секретної служби США Ентоні Гугліелмі у соцмережі X.

Інцидент стався близько 01:30 ночі. Ім’я чоловіка наразі не розголошують. За інформацією речника Секретної служби, його помітили біля північних воріт маєтку Мар-а-Лаго з предметом, схожим на рушницю, та каністрою з пальним.

«Агенти Секретної служби США та заступник шерифа округу Палм-Біч зіткнулися з особою, і під час сутички правоохоронці відкрили вогонь. Ніхто зі співробітників Секретної служби США чи офісу шерифа округу Палм-Біч не постраждав. На момент інциденту на місці події не було осіб, які перебувають під захистом Секретної служби», — додав Ентоні Гугліелмі.