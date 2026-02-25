США застерегли Україну через удари по об’єкту в Новоросійську, що зачепили американські інвестиції, — Стефанішина

Сполучені Штати звернулися до України із закликом уникати ударів по російських об’єктах, які можуть впливати на американські інвестиції. Йдеться про реакцію Вашингтона після атаки на порт у Новоросійськ.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі для CNN.

За її словами, українські удари по Новоросійську вплинули на окремі американські інвестиційні проєкти, що реалізуються через Казахстан. Вона зазначила, що у Державний департамент США наголосили на необхідності утримуватися від дій, які можуть зачіпати інтереси американської сторони.

Стефанішина уточнила, що отримала з цього приводу демарш — офіційне дипломатичне звернення.

Водночас дипломат підкреслила: у Вашингтоні не ставлять питання про відмову України від ударів по військовій чи енергетичній інфраструктурі РФ. За її словами, зауваження стосувалися виключно випадків, де були порушені економічні інтереси США, і українська сторона взяла це до уваги.