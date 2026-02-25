 
У більшості областей України 25 лютого запровадять погодинні відключення електроенергії

У середу, 25 лютого, в більшості регіонів країни діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів, а для промисловості — обмеження потужності. Про це повідомили в Укренерго.

У компанії пояснили, що такі заходи пов’язані з наслідками масованих ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

Енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію у години, коли постачання здійснюється відповідно до графіків, аби знизити навантаження на енергосистему.

В «Укренерго» також наголосили, що ситуація може змінюватися, тому споживачів просять стежити за оновленнями та ощадливо користуватися електрикою під час подачі світла.

