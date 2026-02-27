Ватикан випустив марку із зображенням київського собору під час відключень світла

Ватикан презентував нову поштову марку, присвячену українським католикам. На ній зображено Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві в період блекауту. Про це інформує Reuters.

Зазвичай поштова служба Ватикану випускає марки до релігійних свят або на честь національних церков, уникаючи політичних підтекстів. Переважно на них зображують духовних постатей, зокрема місцевих святих.

Цього разу на марці зображено затемнений через відсутність електроенергії собор, який вирізняється на тлі помаранчевого вечірнього неба.

Глава Української греко-католицької церкви архієпископ Святослав Шевчук під час презентації у Ватикан назвав цю подію «великим моментом утіхи». За його словами, віряни відчувають підтримку Святого Престолу та особливу увагу до їхньої історії й життя у трагічний період війни.

Випуск марки приурочили до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії, а також до 30-річчя відновлення Київської католицької єпархії після розпаду СРСР і 12 років від зведення собору.

Номінал марки становить 1,35 євро — це вартість відправлення стандартного листа до європейських країн.