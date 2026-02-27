За добу російська армія втратила ще 1280 військових та десятки одиниць техніки

Упродовж 26 лютого російські війська зазнали нових втрат у війні проти України — щонайменше 1280 військовослужбовців. Також українські сили знищили 17 артилерійських систем і 6 бойових броньованих машин противника.
Про це повідомили у Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними Генштабу, орієнтовні загальні втрати РФ із 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2026 року становлять:
-
особовий склад — близько 1 265 130 (+1 280) осіб;
-
танки — 11 706 (+2) од.;
-
бойові броньовані машини — 24 097 (+6) од.;
-
артилерійські системи — 37 631 (+17) од.;
-
РСЗВ — 1 659 (+0) од.;
-
засоби ППО — 1 305 (+0) од.;
-
літаки — 435 (+0) од.;
-
гелікоптери — 348 (+0) од.;
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148 021 (+883) од.;
-
крилаті ракети — 4 384 (+37) од.;
-
кораблі / катери — 29 (+0) од.;
-
підводні човни — 2 (+0) од.;
-
автомобільна техніка та автоцистерни — 80 180 (+116) од.;
-
спеціальна техніка — 4 075 (+0) од.
У Генштабі зауважили, що наведені цифри ще уточнюються.
