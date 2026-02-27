«  
  »

За добу російська армія втратила ще 1280 військових та десятки одиниць техніки

Упродовж 26 лютого російські війська зазнали нових втрат у війні проти України — щонайменше 1280 військовослужбовців. Також українські сили знищили 17 артилерійських систем і 6 бойових броньованих машин противника.

Про це повідомили у Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, орієнтовні загальні втрати РФ із 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2026 року становлять:

  • особовий склад — близько 1 265 130 (+1 280) осіб;

  • танки — 11 706 (+2) од.;

  • бойові броньовані машини — 24 097 (+6) од.;

  • артилерійські системи — 37 631 (+17) од.;

  • РСЗВ — 1 659 (+0) од.;

  • засоби ППО — 1 305 (+0) од.;

  • літаки — 435 (+0) од.;

  • гелікоптери — 348 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148 021 (+883) од.;

  • крилаті ракети — 4 384 (+37) од.;

  • кораблі / катери — 29 (+0) од.;

  • підводні човни — 2 (+0) од.;

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 80 180 (+116) од.;

  • спеціальна техніка — 4 075 (+0) од.

У Генштабі зауважили, що наведені цифри ще уточнюються.

Февраль 27th, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  