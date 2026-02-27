За добу на фронті зафіксували 230 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 230 бойових зіткнень. Найскладнішою ситуація залишається на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України станом на 27 лютого.

За даними військових, російські сили завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 44 ракет, здійснили 80 авіаударів і скинули 268 керованих авіабомб. Крім того, окупанти використали 6607 дронів-камікадзе та провели 3154 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку.

На Південно-Слобожанському — зафіксовано 13 штурмів у районах низки населених пунктів.

На Куп’янському напрямку відбулося 6 атак, на Лиманському — 14, на Слов’янському — 8.

На Краматорському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону, а на Костянтинівському здійснили 24 атаки.

Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському напрямку, де українські військові зупинили 50 наступальних дій. Також інтенсивні бої тривали на Олександрівському напрямку (10 атак) та Гуляйпільському, де противник 35 разів намагався просунутися вперед.

У Генштабі додали, що ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу уразили два райони зосередження особового складу противника та ще три важливі об’єкти російських військ.