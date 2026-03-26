Археологи знайшли рештки графа д’Артаньяна

У Нідерландах знайшли рештки, що могли належати графу д’Артаньяну — реальному мушкетеру, який став прототипом героя книг Александра Дюма. Їх виявили після обвалу підлоги в церкві міста Маастрихт. Хоча генетичний аналіз решток ще проводять, стан решток відповідає історичним описам загибелі д’Артаньяна: поруч із ним знайшли кулю, яка й обірвала життя мушкетера, і монету 1660 року, яка належала єпископу, що справляв службу для тогочасного французького короля. Про це повідомило видання BBC.

Шарль Ож’є де Батц де Кастельмор, більш відомий як граф д’Артаньян, помер у 1673 році під час облоги міста Маастрихт у поході французького короля Людовика XIV на Нідерландську республіку. Оскільки він помер улітку, то його поховали просто на місці, поблизу тогочасного французького табору на південному заході Маастрихту. Археологи протягом довгого часу підозрювали, що рештки графа д’Артаньяна знаходяться у церкві святих Петра й Павла, але розкопок там не проводили.

Аж поки частина підлоги храму не обвалилася, що підштовхнуло місцевого диякона дослідити підземелля під нею. Під час дослідження він наштовхнувся на стіну, після чого запросив археолога, який вже майже 30 років шукав могилу д’Артаньяна. Науковець знайшов скелет під тим місцем, де 200 років тому був розташований вівтар. Але поки рештки відправили до музею в нідерландському Девентері, де вивчатимуть їхній вік, походження та стать, а зразки ДНК вже аналізують у німецькому Мюнхені.

