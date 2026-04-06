Коефіцієнти та прогнози на найкращого гравця НФЛ, який повертається, на сезон 2025-2026

Коефіцієнти на найкращого гравця НФЛ, який повертається (Comeback Player of the Year, CPOY), включають кількох фаворитів, але ця нагорода є однією з найскладніших для прогнозування. Фаворити рідко перемагають, тому ви завжди повинні бути обережними зі своїми прогнозами.

Я тут, щоб допомогти, дослідивши останні коефіцієнти CPOY на сезон 2025–26 та проаналізувавши всіх головних претендентів. Якщо ви дочитаєте до кінця, ви знайдете мій прогноз на найкращого гравця 2025 року, який повертається.

Коефіцієнти на Найкращого гравця, який повертається, 2025-2026

Дивіться таблицю нижче для передсезонних коефіцієнтів на найкращого гравця НФЛ, який повертається.

Гравець Коефіцієнти CPOY Дак Прескотт (Dak Prescott) +275 Ейдан Гатчінсон (Aidan Hutchinson) +275 Крістіан Маккефрі (Christian McCaffrey) +350 Тревор Лоуренс (Trevor Lawrence) +475 Дж.Дж. Маккарті (J.J. McCarthy) +800 Нік Чабб (Nick Chubb) +1200 Макссі Кросбі (Maxx Crosby) +2500 Стефон Діггс (Stefon Diggs) +2500 Ентоні Річардсон (Anthony Richardson) +3000 Туа Таговайлоа (Tua Tagovailoa) +3000

Так, Прескотт та Ейдан Гатчінсон мають найкоротші коефіцієнти CPOY цього сезону. Прескотт травмував підколінне сухожилля на 9-му тижні минулого сезону і пропустив решту сезону. Гатчінсон, з іншого боку, зламав ногу, намагаючись зробити сек Прескотту на 6-му тижні.

Крістіан Маккефрі (+350), Тревор Лоуренс (+475) та Дж.Дж. Маккарті (+800) замикає першу п’ятірку. Маккефрі минулого сезону отримав численні травми ніг і пропустив більшу частину року. Лоуренс пропустив сім ігор, тоді як Маккарті пропустив увесь свій сезон новачка після розриву меніска в передсезонні.

Фаворити на Найкращого гравця НФЛ, який повертається

Провідні сайти ставок на НФЛ мають трьох гравців з коефіцієнтами +350 або кращими в цьогорічних коефіцієнтах CPOY. Давайте детальніше розглянемо фаворитів на найкращого гравця, який повертається.

Дак Прескотт (+275)

Прескотт був фаворитом на CPOY у 2021 році, але зрештою програв нагороду Джо Барроу. Барроу також виграв нагороду минулого року, тож Прескотту не потрібно турбуватися про те, що квотербек «Бенгалс» вкраде у нього нагороду цього сезону.

Прескотт розділяє найкращі коефіцієнти на виграш CPOTY цього сезону з +275. Однак він має кілька переваг над іншим співфаворитом, Ейданом Гатчінсоном.

По-перше, Прескотт грає за Даллас, який матиме багато уваги ЗМІ. Він повинен мати один із найкращих дуетів ресиверів, з якими можна працювати — СіДі Лемб та Джордж Пікенс. Крім того, те, що він квотербек, дає йому перевагу над будь-яким не-QB. Для довідки: усі попередні сім переможців CPOY були квотербеками.

У 2023 році, його останньому здоровому сезоні, Прескотт фінішував другим у голосуванні за MVP. Він набрав 4 516 пасових ярдів та 36 пасових тачдаунів, вивівши «Даллас» до рекорду 12-5.

Проблеми для Прескотта — це, перш за все, залишатися здоровим. Дак пропустив щонайменше п’ять ігор у трьох із останніх чотирьох сезонів. Крім того, Прескотт повинен освоїти новий напад тепер, коли Браян Шоттенгаймер є головним тренером.

Ви можете знайти аргументи проти нього, але якщо квотербек буде здоровим більшу частину сезону, він має легко генерувати вражаючі цифри та боротися за нагороду Найкращого гравця, який повертається.

Ейдан Гатчінсон (+275)

Інший співфаворит у цьогорічних коефіцієнтах на найкращого гравця НФЛ, який повертається, — це Ейдан Гатчінсон з «Детройта». Він пропустив 12 ігор минулого року після перелому ноги в матчі «Лайонс» на 6-му тижні проти «Ковбоїв».

Гатчінсон мав 7,5 секів у своїх п’яти стартах минулого року. На момент травми він лідирував у НФЛ за секами.

Повернутися у форму після перелому ноги буде легше сказати, ніж зробити. Однак «Лайонс» впевнені у своєму молодому пасс-рашері. «Детройт» скористався опцією продовження контракту Гатчінсона на п’ятий рік цього міжсезоння.

Серйозність травми Гатчінсона — не єдина перешкода, яку він повинен подолати. З початку століття лише чотири захисники виграли CPOY. Останнім захисником, який забрав нагороду, був Ерік Беррі у 2015 році.

«Детройту» також довелося найняти нового координатора захисту після того, як Аарон Гленн прийняв роботу головного тренера «Джетс». Невідомо, як Гатчінсон виступить у схемі Келвіна Шеппарда, нового КЗ.

З іншого боку, Гатчінсон може виділитися рано, накопичуючи секи. Якщо він зможе повторити свій старт минулого року, він буде претендентом на Захисника року, а також фаворитом CPOY.

Крістіан Маккефрі (+350)

Замикає трійку лідерів передсезонних ставок на найкращого гравця, який повертається, Крістіана Маккефрі з «Сан-Франциско». Колишній гравець All-Pro та переможець у номінації «Гравець нападу року» має коефіцієнт +350 на виграш CPOY цього року.

Маккефрі з’явився лише в чотирьох іграх минулого сезону. Він пропустив перші вісім ігор сезону, бо мав справу з травмами ахіллового сухожилля та литок. Потім, у програші «49ерс» на 13-му тижні «Баффало», Маккефрі отримав травму PCL, яка вибила його до кінця року.

Коли CMC здоровий, він є одним із найкращих раннінбеків у лізі. Якщо він зможе повернутися до своєї форми 2023 року, Маккефрі впевнено виграє CPOTY.

«Сан-Франциско» потребує, щоб Маккефрі був чудовим цього сезону. Команда обміняла Дібо Семюела, а її провідні ресивери, що залишилися, включаючи Брендона Аюка, мають справу з травмами. Як наслідок, Маккефрі повинен бачити багато дотиків.

З іншого боку, Маккефрі зіграв вісім або більше ігор лише двічі за останні п’ять сезонів. Крім того, «49ерс» нещодавно обміняли Браяна Робінсона-молодшого з «Вашингтона». Додавання Робінсона-молодшого повинно полегшити робоче навантаження Маккефрі, що полегшить збереження здоров’я, але також зменшить його шанси набрати статистику та виграти CPOY.

Кращі «сплячі» ставки на Найкращого гравця, який повертається

«Сплячі» ставки (Sleeper picks) — це чудовий спосіб максимізувати ваш потенційний виграш від ставок на коефіцієнти CPOY. Ось мої два найкращі «сплячі» ставки на найкращого гравця 2025 року, який повертається.

1. Стефон Діггс (+2500)

Стефон Діггс чудово розпочав свій єдиний сезон у «Х’юстоні», спіймавши 47 пасів на 496 ярдів та три тачдауни у восьми іграх. На жаль, Діггс розірвав ACL на 8-му тижні та пропустив решту сезону.

Зараз він у Новій Англії і повинен бути основною ціллю для Дрейка Мея. Ми ще не знаємо, чи буде він стартувати, але хороший сезон для Діггса зробить його життєздатним кандидатом на нагороду Найкращого гравця, який повертається.

2. Туа Таговайлоа (+3000)

Ще один гравець, за яким варто спостерігати на цьогорічних ринках CPOY, — це квотербек «Маямі» Туа Таговайлоа. Як згадувалося вище, квотербекам зазвичай віддають перевагу виборці CPOY.

Якщо Таговайло здоровий, він може керувати одним із найбільш результативних та ефективних нападів у НФЛ. «Маямі» сповнений атакуючої зброї, з якою Туа може працювати, і він має один із найкращих атакуючих умів у НФЛ в особі Майка Макденіела. Він фінішував п’ятим у цій нагоді та потрапив до Pro Bowl у 2023 році.

Прогноз та вибір для ставок на Найкращого гравця, який повертається

Дак Прескотт очолює мої прогнози на найкращого гравця НФЛ, який повертається. Квотербек «Ковбоїв» отримає багато уваги ЗМІ просто граючи в Далласі. Крім того, завдяки слабкій грі на виносі команди та потенційним проблемам у захисті Прескотт повинен мати багато можливостей для пасу цього сезону.

Зазвичай я не ставлю на фаворитів цієї нагороди, але Дак має всі інгредієнти, щоб засяяти, якщо зможе залишатися здоровим. Я радий підтримати його з коефіцієнтом +275.