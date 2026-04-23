Артем Ляшанов: Новая архитектура доверия в мире безупречных алгоритмов

Артем Ляшанов

Финтех-инвестор

Финтех-индустрия сегодня находится в уникальной точке: мы создали инструменты, которые технически совершенны, но психологически всё еще вызывают отторжение у массового потребителя. Исследования (включая многолетний Edelman Trust Barometer) подтверждают мой ключевой тезис, в 2026 году доверие это не бонус к инновациям, а их единственное топливо.

Без фундаментального доверия даже самый гениальный алгоритм остается лишь игрушкой для ранних последователей. Я выделяю четыре критических разрыва, которые сегодня определяют судьбу любого финтех-проекта.

Гибридная модель

По мере развития искусственного интеллекта потребительские ожидания кристаллизуются вокруг одного инсайта, никто не хочет чувствовать себя заложником алгоритма.

Когда пользователь достигает предела возможностей чат-бота и не видит прямого выхода на живого специалиста, его лояльность обнуляется мгновенно. В цифровом банкинге наличие опции бесшовного перехода к человеку-оператору остается одним из самых мощных факторов формирования доверия.

Это требование аудитории не обесценивает искусственный интеллект (ИИ). Напротив, оно вносит ясность в стратегию. Инструменты, которые интегрируют человеческую поддержку в саму логику своей работы, позволяют клиентам взаимодействовать с сервисом гораздо смелее и увереннее.

Страх неизвестности

Существует устойчивый разрыв в восприятии брендов. Традиционные банки все еще выигрывают в доверии у цифры:

По данным исследований, банкам и страховщикам доверяют в среднем 64% опрошенных.

P2P-сервисам и крипто-платформам — лишь 47–48%.

Особая зона риска: Доверие к финтеху минимально именно в тех социальных группах (LMI), которым он призван помогать больше всего.

Разрыв сократится только через эффект присутствия. Те компании, которые станут внятными и авторитетными голосами в индустрии, заберут рынок быстрее остальных.

Парадокс инклюзивности, что самый низкий уровень доверия к финтеху наблюдается именно в тех социально-экономических группах (сегмент LMI), для помощи которым эти сервисы часто и создаются.

Кризис скорости

Сегодня мы наблюдаем опасный разрыв, 61% пользователей признаются, что технологии развиваются быстрее, чем они успевают к ним адаптироваться. Когда прогресс несется на сверхзвуковой скорости, а регуляторные нормы (законы и правила) создаются годами, возникает вакуум безопасности.

Если клиент не понимает, по какой логике ИИ одобрил кредит или отказал в транзакции, алгоритм начинает восприниматься как нечто бесконтрольное. В ту же секунду, когда технология становится непонятной, лояльность к бренду обнуляется. Люди по сути боятся потери контроля над своими деньгами;

Таким образом, нужно перестать прятать механику за красивыми интерфейсами. Финтех будущего — это не просто удобное приложение, это система, где пользователь всегда остается главным.

Клиент должен четко видеть, почему принято это решение, как защищены его данные и, самое главное, где находится рубильник, позволяющий в любой момент вмешаться человеку.

Почему один провал ставит под удар всех

Чем заметнее становится сектор финтеха, тем выше ставки. В 2026 году мы находимся под беспрецедентным микроскопом: любая ошибка отдельного игрока теперь имеет колоссальный социальный и деловой резонанс.

История показывает, что доверие к целому сектору может рухнуть из-за одной крупной компании:

Глобальный спад доверия в 2015–2016 годах после дизельгейта (скандала с выбросами);

Резкое падение лояльности из-за неспособности платформ справиться с дезинформацией и токсичным контентом;

Трагедии, подобные кейсу Robinhood, или громкие крахи уровня Wirecard, создают радиационный фон, который накрывает даже самых честных игроков.

Мы столкнулись с парадоксом. С одной стороны, старые страхи перед цифрой постепенно уходят. С другой, новые скандалы заставляют людей сомневаться в самой надежности управления внутри финтех-компаний.

Мы должны работать вдвое усерднее традиционных банков, чтобы продемонстрировать не только технологическое превосходство, но и безупречную корпоративную этику.

Артем Ляшанов, финтех-инвестор