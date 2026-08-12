Венс просив Зеленського не атакувати танкери, що проходять через Новоросійськ

Україна припинила інтенсивні атаки безпілотниками по нафтових танкерах, які використовують важливий чорноморський порт Новоросійськ, після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Financial Times із посиланням на українських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, Вашингтон побоювався, що українські удари можуть дестабілізувати світовий нафтовий ринок і завдати збитків американським компаніям. Йдеться, зокрема, про танкери, які перевозять нафту з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську.

Під час телефонної розмови 31 липня Венс попросив Володимира Зеленського припинити атаки на такі судна. Після цього Україна не завдавала ударів по танкерах поблизу терміналу КТК.

За словами українських посадовців, Київ погодився не атакувати інфраструктуру КТК та судна неросійського походження, якщо вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту або інші російські вантажі.

«Ми дуже уважно прислухаємося до наших американських партнерів», — заявив український високопосадовець. Він додав, що Київ запровадив відповідні механізми для виконання домовленостей.

Представник адміністрації США підтвердив, що Вашингтон закликав Україну припинити атаки на неросійські судна в Чорному морі та інфраструктуру КТК.

За його словами, США вважають КТК важливим маршрутом постачання казахстанської нафти на європейські ринки, який є альтернативою російським енергоносіям.

Водночас Україна, за даними співрозмовників FT, погодилася на прохання адміністрації Трампа, зокрема розраховуючи отримати американську ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. Київ також прагне придбати сотні таких ракет до зими, коли очікується посилення російських атак на українську критичну інфраструктуру.

Раніше Bloomberg також повідомляв, що Україна погодилася не атакувати окремі неросійські нафтові танкери та об’єкти чорноморської інфраструктури.