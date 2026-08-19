Дрони атакували Дзержинськ: у районі заводу Свердлова — сильне задимлення

У ніч на 19 серпня безпілотники здійснили масовану атаку на Дзержинськ у Нижньогородській області Росії. За попередньою інформацією, у районі заводу імені Свердлова виникла пожежа та сильне задимлення.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Місцеві жителі вночі публікували відео атаки безпілотників та густого диму над містом. За попередніми даними, осередок задимлення може розташовуватися на території заводу вибухових речовин імені Свердлова.

Підприємство є одним із ключових об’єктів Дзержинська та входить до військово-промислового комплексу Росії. Завод спеціалізується на виробництві вибухових речовин і працює понад сто років.