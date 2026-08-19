НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію: у справі фігурують високопосадовці

В Україні розгортається одне з найбільш резонансних антикорупційних розслідувань останнього часу. У середу, 19 серпня, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про проведення масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, до якої, за даними правоохоронців, могли входити чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.

За інформацією НАБУ і САП, група діяла під керівництвом чинного та колишнього парламентарів. Правоохоронці наразі не розкривають усіх деталей кримінального провадження, однак наголошують, що слідчі дії мають масштабний характер. Подробиці операції та результати обшуків обіцяють оприлюднити після завершення першочергових процесуальних заходів.

Водночас українські ЗМІ вже повідомляють про можливих фігурантів справи. Серед них називають народного депутата Вадима Столара та заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Також у контексті розслідування згадується колишній народний депутат Максим Микитась. Важливо, що йдеться саме про можливих фігурантів розслідування, а не про встановлену судом вину цих людей.

Особливу увагу привертає те, що слідчі дії стосуються представників найвищих рівнів української влади. Якщо підозри правоохоронців будуть підтверджені доказами, справа може мати серйозні політичні та репутаційні наслідки. Водночас саме проведення обшуків або згадування людини у матеріалах слідства ще не означає доведеності злочину — остаточні висновки мають ґрунтуватися на доказах та рішеннях суду.

За даними ЗМІ, у межах операції НАБУ проводило слідчі дії щодо окремих політиків і посадовців. Повідомляється також про проведення обшуків у низці об’єктів. Окремі джерела пов’язують операцію з розслідуванням під кодовою назвою «Форест Гамп».

Масштаб операції привернув увагу не лише через можливі корупційні злочини, а й через питання незалежності антикорупційних органів. Для України, яка продовжує процес європейської інтеграції та проводить масштабні реформи під час війни, боротьба з корупцією залишається одним із ключових критеріїв довіри з боку суспільства та міжнародних партнерів.

Показово, що НАБУ і САП не стали обмежуватися окремими підозрами, а заявили саме про викриття організованої злочинної структури. Це може свідчити про тривале документування діяльності й підготовку операції заздалегідь. Якщо слідство зможе довести існування стійкої схеми та роль кожного з її учасників, справа може стати однією з найгучніших антикорупційних справ 2026 року.

Наразі головна інтрига полягає в тому, які саме злочини інкримінуватимуть можливим учасникам організації, якими були масштаби ймовірної схеми та чи буде оголошено підозри високопосадовцям. Антикорупційні органи пообіцяли надати більше інформації після завершення активної фази спецоперації.

Для українського суспільства ця справа стане важливим тестом: чи зможуть правоохоронні органи довести розслідування до судових рішень незалежно від статусу та політичного впливу фігурантів. Саме результати слідства, а не гучність заяв, визначатимуть реальний масштаб цієї справи.