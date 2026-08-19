Південна Корея заявила про скорочення спільних із США військових навчань

Південна Корея та США скоротять масштаби щорічних спільних військових навчань Ulchi Freedom Shield, які розпочалися цього тижня. Також планують зменшити обсяг польових тренувань.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на південнокорейських військових.

За даними Об’єднаного штабу Збройних сил Південної Кореї, союзники домовилися завершити навчання UFS вже у п’ятницю, хоча спочатку їх планували проводити з 17 до 27 серпня. Таким чином, тривалість навчань скоротять майже наполовину.

Певною мірою зменшать і масштаб польових тренувань, які є важливою складовою UFS. Наразі військові Південної Кореї та США узгоджують деталі зміненого плану.

Заява Сеула пролунала після того, як Дональд Трамп закликав «істотно» скоротити спільні військові навчання США та Південної Кореї. Американський президент пояснював це фінансовими витратами та своїми добрими відносинами з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Також стало відомо, що Трамп хоче організувати зустріч із Кім Чен Ином уже цієї осені.