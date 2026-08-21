Дрони атакували Перм, де розташований НПЗ «Лукойла»

21 серпня безпілотники атакували російську Перм, де розташований нафтопереробний завод «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез». У місті працює протиповітряна оборона, лунають сирени.

Про атаку повідомили Міністерство територіальної безпеки Пермського краю та російські Telegram-канали Astra, Exilenova+ і Supernova+.

За даними пабліків, ймовірною ціллю атаки став нафтопереробний завод у Пермі, яка розташована більш ніж за 1500 км від України.

Міністерство територіальної безпеки Пермського краю підтвердило атаку безпілотників. За заявами місцевої влади, сили ППО намагаються відбити удар БПЛА.

Як повідомляє Astra, аеропорт Велике Савіно тимчасово припинив прийом і відправлення літаків. У Пермі звучать сирени, а в окремих районах міста чути гучні вибухи.

«Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить майже 13 млн тонн нафти на рік. Завод постачає пальне як для цивільного сектору, так і для потреб російської армії.