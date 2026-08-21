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З-під завалів торговельного центру в Краматорську дістали тіло жінки

Кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному центру в Краматорську Донецької області зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки.

З-під завалів торговельного центру в Краматорську дістали тіло жінки

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«З-під завалів торговельного центру в Краматорську, по якому вчора російські війська завдали авіаудару, рятувальники деблокували тіло другої жертви — жінки 1957 року народження.

Мої співчуття близьким та родичам загиблої», — написав Гончаренко.

Август 21st, 2026 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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