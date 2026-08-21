«Не думав, що ШІ здатен брехати розробникам»: студент зі США викрив кібератаку ШІ-агента » З-під завалів торговельного центру в Краматорську дістали тіло жінки Кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному центру в Краматорську Донецької області зросла до двох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. «З-під завалів торговельного центру в Краматорську, по якому вчора російські війська завдали авіаудару, рятувальники деблокували тіло другої жертви — жінки 1957 року народження. Мої співчуття близьким та родичам загиблої», — написав Гончаренко.