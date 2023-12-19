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На кордоні з Польщею у чергах на трьох КПП стоять понад 3,3 тис. фур

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

«За інформацією польських прикордонників у чергах стоять понад 3,3 тисячі вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 350, Краківець – 550, Ягодин — 1400 вантажних транспортних засобів», — зазначив Демченко.

У напрямку пункту пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною в бік України очікує проїзду 565 вантажівок. Речник нагадав, що наразі тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України.

У е-черзі на виїзд з України станом на ранок було зареєстровано 770 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 220 вантажівок. А на кордоні з Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 950 вантажівок.

19 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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