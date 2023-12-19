З аеропорту «Бориспіль» вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

19 грудня 2023 року, близько 9 ранку, з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» був виконаний технічний перегін Boeing 777-300.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в фейсбук.

Зазначається, що рейс був виконаний за запитом Skyline Express — здійснювався технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300.

Водночас даний технічний перегін був продовженням тестування відновлення регулярних польотів в умовах воєнного стану.

«Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту «Бориспіль» з початку війни. Навіть при закритті повітряного простору», — йдеться в повідомленні.

Пасажирів та вантажу на літаку не було.

«Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту», — наголосили в «Борисполі».

Також в «Борисполі» повідомили, що в Україні реалізується комплексна концепція архітектури безпеки, спрямована на забезпечення необхідних стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів в умовах воєнного стану.

«Даний технічний перегін повітряного судна в Борисполі не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній, допомагаючи їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі», — йдеться в повідомленні.

«Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить», — наголосили в «Борисполі».