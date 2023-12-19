NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом

NASA за допомогою лазера з космічного корабля Psyche передало на Землю короткий ролик з відстані майже 31 мільйон кілометрів. На відео – кіт на прізвисько Татерс. Це перший випадок, коли NASA транслювало відео з далекого космосу за допомогою лазера.

Учені змогли налагодити трансляцію 15-секундного відеоролика у форматі Ultra-HD за допомогою лазера на телескоп Хейла в обсерваторії Паломар Каліфорнійського технологічного інституту, пише CNN.

На кадрах з надвисокою роздільною здатністю смугастий рудий кіт бігає за лазерною крапкою.

Як повідомляє Business Insider, чотирилапий належить одному зі співробітників NASA.

Таким чином NASA протестувало систему оптичного зв’язку в глибокому космосі Deep Space Optical Communications (DSOC). На момент передачі відео відстань між космічним кораблем і телескопом Хейлом була в 80 разів більшою за відстань між Землею і Місяцем. Відео надвисокої роздільної здатності подолало цю відстань за 101 секунду.

«Попри те, що передача здійснювалася на відстані в мільйони кілометрів, нам вдалося перевищити швидкість земного інтернет-з’єднання. Після отримання відео в обсерваторії в Паломарі, його надіслали до Лабораторії реактивного руху NASA через звичайний інтернет, і це з’єднання було повільнішим за швидкість сигналу, що надходив із глибокого космосу«, – заявив керівник відділу електроніки лабораторії Раян Рогалін.

Лазер може надсилати дані зі швидкістю, що в 10-100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях, зазначають вчені.

Під час експерименту місії Psyche в листопаді вдалося передати повідомлення на відстань близько 16 млн км всього за 50 секунд. Швидкість передачі даних поступово збільшувалася, поки 4 грудня не досягла рівня наземного широкосмугового інтернету.

«Одна з цілей – продемонструвати здатність передавати широкосмугове відео на мільйони кілометрів. Але щоб зробити цю важливу подію більш незабутньою, ми вирішили попрацювати з дизайнерами JPL, щоб створити веселу картинку» – каже керівник проекту DSOC у Лабораторії реактивного руху Білл Кліпштейн.

Рішення створити відео з котом є натяком на історію трансляції, адже починаючи з 1928 року NASA використовувало фігурку з мультфільму про кота Фелікса для тестових телевізійних трансляцій.