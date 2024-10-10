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Банки оновили курс валют

Станом на 10 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 2 копійки, євро знизився на 12 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 45,12 грн (на 8 жовтня долар — 41,17 грн, євро – 45,24 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 41,36 – 41,44 грн.

На цей же час «чорний» курс євро становив 45,50 – 45,66 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,05 — 41,50 грн (курс на 9 жовтня – 41,05 — 41,50 грн);
  • Євро – 45,05 — 45,70 грн (курс на 8 жовтня – 45,10 — 45,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 40,85 — 41,45 грн;
  • Ощадбанк – 41,00 — 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 — 41,50 грн;
  • ПУМБ – 41,00 – 41,60 грн;
  • Райффайзен — 41,00 — 41,39 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank — 41,48 грн.

10 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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