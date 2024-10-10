Официальные лица США: Россия продолжает войну на истощение

По оценкам американских властей, в сентябре Россия понесла самые крупные потери с начала полномасштабного вторжения

Ни рост числа потерь, ни наступление морозов, скорее всего, не изменят траекторию войны России против Украины, считают высокопоставленные американские чиновники.

Чиновники, беседовавшие с журналистами в среду на условиях анонимности, заявили, что боевые действия за последние несколько недель привели лишь к незначительным изменениям на линии фронта, и мало что указывает на то, что Россия вносит какие-то коррективы.

«Это стратегия, направленная на истощение, – заявил высокопоставленный военный чиновник. – Это такой способ ведения войны Россией, когда они пытаются взять числом».

Согласно последним оценкам американских военных, стремление подавить украинские позиции лишь численным превосходством дорого обходится российским вооруженным силам.

По оценкам США, с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска потеряли 600 тысяч человек убитыми и ранеными. Это превосходит количество потерь России в любом конфликте после Второй мировой войны.

По словам официальных лиц, в сентябре Россия понесла больше потерь, чем в любой другой месяц войны.

Российские вооруженные силы пострадали и в других отношениях.

По оценкам высокопоставленных американских чиновников, Украина уничтожила или повредила более 30 средних и больших российских кораблей, размещенных в Черном море, что вынудило Россию передислоцировать свой Черноморский флот. Считается также, что Украина уничтожила более двух третей довоенных танковых запасов России.

«Это вынуждает российских военных копаться в советских запасах и топливных баках времен Второй мировой войны», – сказал высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

А еще украинские беспилотники атаковали российские склады боеприпасов, уничтожив, как считается, сотни тысяч снарядов российского и северокорейского производства.

Американские чиновники заявили, что нанесенный ущерб, скорее всего, замедлит доставку боеприпасов и артиллерийских снарядов на передовую.

Тем не менее, предупредили они, это, похоже, не сдержит Кремль, даже если это будет означать увеличение числа российских жертв.

«Россия продолжает выделять значительное количество ресурсов и живой силы на кампанию по перемалыванию [противника], активизируя свои усилия на востоке», – заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

«Россия снова и снова демонстрирует готовность сделать все, чтобы заставить украинцев капитулировать, включая целенаправленные удары по украинскому гражданскому населению и важнейшим объектам инфраструктуры», – добавил он.

По оценкам высокопоставленных американских чиновников, президенту России Владимиру Путину удалось избежать массовой мобилизации, подобной той, которая была объявлена в сентябре 2022 года, отчасти благодаря повышению зарплат российских добровольцев. Однако неясно, как долго Путин сможет поддерживать российскую кампанию без привлечения новых военнослужащих.

Что касается Украины, то американские чиновники указывают на успехи страны, которые достигаются благодаря беспилотникам украинского производства, и на ее наступление на Курскую область как на повод для надежды.

«По моим оценкам, украинцы еще какое-то время смогут удерживать свои позиции в Курске, – заявил высокопоставленный американский военный чиновник. – Несколько месяцев, возможно, дольше».

«Конечно, [военное руководство Украины] сосредоточено на том, как пережить зиму, но они думают и о более долгосрочной перспективе, о том, как создать условия для успеха в следующем году», – сказал чиновник.