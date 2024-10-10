Послы ЕС согласовали кредит Украине на сумму 35 млрд евро

Послы Евросоюза согласовали выделение кредита для Украины на сумму в 35 миллиардов евро, обеспеченного за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Об этом написал редактор Радио Свобода/Радио Свободная Европа по европейским вопросам Рикард Йозвяк в соцсети X.

«Финансовая помощь направлена на немедленное удовлетворение неотложных финансовых потребностей Украины, которые возросли из-за усилившейся агрессии России в отношении Украины», – говорится в сообщении Совета ЕС.

По словам Йозвяка, по-прежнему не решен вопрос о продлении санкций в отношении российских активов из-за того, что Венгрия выступает против.

Ранее министр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что Будапешт не поддержит изменение в санкциях ЕС против замороженных активов России, что позволило бы предоставить Украине кредит. По его словам, Будапешт хочет подождать с этим решением до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Выделение кредита Украине на сумму в 35 млрд евро в рамках обязательств «Большой семерки» 20 сентября 2024 года анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с фон дер Ляйен в Киеве пояснил, что деньги планируется направить на энергетику, бомбоубежища и частично на вооружение, а также на средства противовоздушной обороны.