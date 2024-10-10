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США евакуювали з Лівану понад 4 тис. людей

Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

За її словами, влада США вживає «численних кроків» для того, щоби допомогти американцям, які хочуть виїхати з Лівану, евакуюватися з цієї країни.

«Ми цілодобово працюємо, щоби допомогти американцям у Лівані та забезпечити для них якомога більше варіантів виїзду, а також пропонуємо позики громадянам США», — заявила речниця.

Як повідомляє Білий дім, з 27 вересня Сполучені Штати «забезпечили понад 4 тисячі місць у літаках» для американських громадян, власників посвідок на проживання в США та членів їхніх сімей для вильоту з Лівану.

10 октября, 2024 | Category: Израиль, Новини українською, Новости, США

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