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Сили оборони за добу на фронті знищили 1510 російських окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 809 760 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 9764 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 315 (+26) од,
  • артилерійських систем – 21 876 (+37) од,
  • РСЗВ – 1261 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1044 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 204 (+183),
  • крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 708 (+110) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3695 (+1) од.
13 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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