Сибіга розповів про 7 головних завдань української дипломатії на 2025 рік Російська армія за добу війни втратила 1750 військових » Сили оборони за добу на фронті знищили 1510 російських окупантів Загальні втрати в особовому складі російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили вже 809 тисяч осіб Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 809 760 (+1510) осіб,

танків ‒ 9764 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 315 (+26) од,

артилерійських систем – 21 876 (+37) од,

РСЗВ – 1261 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1044 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 204 (+183),

крилаті ракети ‒ 3018 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 708 (+110) од,

спеціальна техніка ‒ 3695 (+1) од.