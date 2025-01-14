Фіцо запропонував Зеленському зустрітися біля кордону для переговорів

Про це він написав у Facebook.

За словами словацького прем’єра рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, Європейському Союзу.

Фіцо наголосив, що немає наміру подальшої ескалації напруженості. Він хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту газу.

«Перш за все, я не вірю в стратегію, що продовження взаємного кровопролиття у війні в Україні призведе до посилення позиції України на можливих мирних переговорах. У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині», — заявив Фіцо.

Прем’єр додав, що хоче продовжити «конструктивний і взаємоповажний» діалог з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем: «Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи».

«Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того, щоб дістатися до словацької території», — додав він.