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Пенсійний фонд попередив про нову шахрайську схему в інтернеті

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

«Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету», — розповіли у ПФУ про суть шахрайської схеми.

Там зазначили, що мета аферистів – змусити людей перейти за посиланням, де відбуватиметься подальша реєстрація на закритий інформаційний канал і фішінгові дії.

Громадян закликають не переходити за сумнівними посиланнями, аби не стати жертвами шахраїв.

«Відповідально інформуємо: умови проведення індексації пенсій визначено частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Такий перерахунок проводиться без додаткового звернення та не потребує заповнення жодних анкет», — наголосили у ПФУ.

Там додали, що питання проведення індексації пенсій у 2025 році буде визначено окремою постановою уряду, а Пенсійний фонд України поінформує громадян про це через свої офіційні інформаційні канали.

14 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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