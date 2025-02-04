ОПЕК+ не змінила плани видобутку, попри заклик Трампа знизити ціни на нафту

На засіданні в понеділок країни ОПЕК+ не внесли жодних змін до своїх поточних планів щодо видобутку нафти, попри заклик президента Дональда Трампа знизити ціни на сировину.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно із заявою, ключові члени коаліції на чолі з Саудівською Аравією та Росією вирішили дотримуватися стратегії обмеження поставок нафти до кінця цього кварталу, а з квітня поступово збільшувати видобуток у кілька етапів.

Альянс уже понад два роки стримує виробництво, щоб уникнути надлишку на ринку, і тричі відкладав збільшення видобутку, намагаючись підтримати ціни.

«Попри певні сумніви, фундаментальні ринкові показники залишаються стабільними, а в кількох регіонах вже спостерігаються ознаки економічного відновлення», – йдеться у заяві Міністерства енергетики Алжиру, який є членом ОПЕК.

«Очікується, що попит на нафту суттєво зросте з квітня після сезонного спаду в перші три місяці року».

Заступник прем’єр-міністра Росії Олександр Новак у коментарі державному телеканалу «Россия 24» заявив, що прохання Трампа про збільшення видобутку «так чи інакше були порушені» на зустрічі. «Це питання, безумовно, перебуває на порядку денному в контексті аналізу ринку та ефективності угоди»»

За його словами, всі міністри, які брали участь у засіданні Спільного міністерського моніторингового комітету, підтвердили свою відданість зусиллям ОПЕК+ щодо стабілізації ринку.