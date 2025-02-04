Президентка Мексики каже, що «гарно поговорила» з Трампом і він відклав мита

За словами президентки Мексики Калудії Шейнбаум, США відкладуть запровадження 25% мит на мексиканські товари на місяць після «хорошої розмови» з Трампом.

Про це повідомляє BBC.

Це стало результатом домовленості між двома лідерами, зазначає вона. Зокрема, Мексика зобов’язалася посилити охорону кордону зі США, негайно розгорнувши там 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

Їхнім головним завданням буде боротьба з наркотрафіком до США, з особливим акцентом на фентаніл – один із головних пунктів занепокоєння Трампа.

Шейнбаум також повідомила, що США, зі свого боку, зобов’язалися працювати над припиненням контрабанди високопотужної зброї до Мексики.