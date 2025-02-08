Сили оборони знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку

Про це повідомила пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

У суботу, 8 лютого, …

«Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.