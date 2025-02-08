 
«  
  »

Сили оборони знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку

Про це повідомила пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.

У суботу, 8 лютого, …

«Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.

8 февраля, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  