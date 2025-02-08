Про це повідомила пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.
У суботу, 8 лютого, …
«Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.
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Сили оборони знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку
Про це повідомила пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.
У суботу, 8 лютого, …
«Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО», — йдеться у повідомленні.
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