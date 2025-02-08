Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським наступного тижня

Про це повідомляє Barron’s.
«Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», — йдеться у заяві Дональда Трампа.
За словами президента США, зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні. Візит до Києва поки не планується.
Як передає «Суспільне«, Трамп хоче обговорити з Володимиром Зеленським безпеку українських активів, а саме рідкісноземельних елементів.
Також Трамп додав, що збирається провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
«Я хочу побачити завершення цієї війни. Головна причина — вбивства людей, втрати стількох людей. 800 чи 900 тис. російських солдатів загинули, чи отримали важкі поранення. І так само українці — приблизно 700 тис. українських солдатів. Вони подають нижчі цифри, але ці цифри некоректні», — заявив Дональд Трамп.
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