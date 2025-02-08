Сили оборони знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК » Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським наступного тижня У пʼятницю, 7 лютого, стало відомо, що наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського Про це повідомляє Barron’s. «Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня», — йдеться у заяві Дональда Трампа. За словами президента США, зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні. Візит до Києва поки не планується. Як передає «Суспільне«, Трамп хоче обговорити з Володимиром Зеленським безпеку українських активів, а саме рідкісноземельних елементів. Також Трамп додав, що збирається провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я хочу побачити завершення цієї війни. Головна причина — вбивства людей, втрати стількох людей. 800 чи 900 тис. російських солдатів загинули, чи отримали важкі поранення. І так само українці — приблизно 700 тис. українських солдатів. Вони подають нижчі цифри, але ці цифри некоректні», — заявив Дональд Трамп.