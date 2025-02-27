Туреччина відкрита до відправлення миротворців в Україну, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на двох співрозмовників.

За словами джерел агентства, Ердоган окремо обговорив питання миротворців в Україні з Зеленським та Лавровим під час зустрічей в Анкарі на початку лютого.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що підтримає європейські країни, які вирішать долучитися до миротворчої місії в Україні, проте виключає пряму участь Вашингтона.

Як зауважує Bloomberg, Туреччина, яка має другу найбільшу після Штатів армію в НАТО, могла б зіграти «вирішальну роль для полегшення тягаря європейських союзників» у питанні миротворчої місії.

Однак співрозмовники агентства наголосили: Анкара не буде частиною жодної миротворчої місії, якщо турецьку сторону не долучать до консультацій та підготовки щодо її формування.