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Туреччина відкрита до відправлення миротворців в Україну, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на двох співрозмовників.

За словами джерел агентства, Ердоган окремо обговорив питання миротворців в Україні з Зеленським та Лавровим під час зустрічей в Анкарі на початку лютого.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що підтримає європейські країни, які вирішать долучитися до миротворчої місії в Україні, проте виключає пряму участь Вашингтона.

Як зауважує Bloomberg, Туреччина, яка має другу найбільшу після Штатів армію в НАТО, могла б зіграти «вирішальну роль для полегшення тягаря європейських союзників» у питанні миротворчої місії.

Однак співрозмовники агентства наголосили: Анкара не буде частиною жодної миротворчої місії, якщо турецьку сторону не долучать до консультацій та підготовки щодо її формування.

27 февраля, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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