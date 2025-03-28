Ми хочемо, аби Трамп був сильнішим по відношенню до Путіна, — Зеленський

Про це він сказав на пресконференції у Парижі.

Він акцентував на необхідності того, аби Вашингтон був сильнішим.

«Я погоджуюся з Емманюелем (президентом Франції Макроном, — ред.), що всім потрібно. Це навіть не питання, а нам це потрібно: щоб Америка по відношенню до Росії була сильнішою. Ми дуже хочемо, щоби президент США по відношенню до власника Кремля був сильнішим», — наголосив Зеленський.

Президент України додав, що для цього потрібно працювати з Білим домом, зокрема, на рівні лідерів, офіційних та інших форматів дипломатії.