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Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 144

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в М’янмі сягнула 144 людей, ще 732 отримали поранення —  Reuters з посиланням на  державне телебачення MRTV

Дослівно: «Щонайменше 144 людини загинули та 732 отримали поранення внаслідок сильного землетрусу, який стався в М’янмі».

28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою  7,7. Землетрус стався поблизу Мандалая, другого за величиною міста М’янми з більш ніж мільйонним населенням, близько 12:50 за місцевим часом. Поштовхи також відчували в столиці Таїланду – Бангкоку, а також у китайській провінції Юньнань.

29 марта, 2025 | Category: Мир, Новости

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