Росія готується до війни з НАТО – німецька розвідка Ми хочемо, аби Трамп був сильнішим по відношенню до Путіна, — Зеленський » Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 144 Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в М’янмі сягнула 144 людей, ще 732 отримали поранення — Reuters з посиланням на державне телебачення MRTV Дослівно: «Щонайменше 144 людини загинули та 732 отримали поранення внаслідок сильного землетрусу, який стався в М’янмі». 28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7. Землетрус стався поблизу Мандалая, другого за величиною міста М’янми з більш ніж мільйонним населенням, близько 12:50 за місцевим часом. Поштовхи також відчували в столиці Таїланду – Бангкоку, а також у китайській провінції Юньнань.